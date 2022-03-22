بايدن: نملك دلائل تؤكد عزم روسيا شن هجمات سيبرانية ضد الولايات المتحدة

محمد بن مسعود - الدمام - ودعا بايدن، مساء الإثنين، الشركات الأمريكية لحماية نفسها من هجمات سيبرانية روسية محتملة، بحسب «العربية». وسبق وكشفت وزارة الدفاع الأمريكي «بنتاجون»، في وقت سابق من اليوم الإثنين، عن أن روسيا نفذت ما يقرب من 300 طلعة جوية فوق أوكرانيا خلال 24 ساعة، كما أعلنت رصد نشاطًا عسكريًا روسيا في منطقة البحر الأسود. وتتواصل العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا لليوم السادس والعشرين على التوالي، مع تقدم القوات الروسية ضد العاصمة كييف، وسط غياب لأي بوادر بشأن حل سياسي في الأفق.

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