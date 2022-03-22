التأمينات: شمول برنامج “تقدير” جميع المتقاعدين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن شمول برنامج «تقدير» لجميع متقاعدي ومستفيدي القطاعين العام والخاص وذلك حرصاً منها على تقديم المبادرات النوعيّة والمميزة لجميع العملاء. وأوضحت المؤسسة، أن البرنامج يعتبر أحد مبادرات المؤسسة لعملائها من متقاعدين ومستفيدين، ويعنى بعقد الشراكات الإستراتيجية والتعاون الفعال مع الجهات في القطاع الخاص لتقديم مزايا وعروض واستثمار كفاءات وخبرات المتقاعدين.

وبيّنت أنها أتاحت برنامج «تقدير» ليصبح بإمكان جميع المتقاعدين والمستفيدين الاستفادة من جميع مسارات البرنامج الخمسة، وذلك حرصاً من المؤسسة على توسيع قاعدة عملاء البرنامج والسعي لتقدير جهود المتقاعدين وتقديم الخدمة المميزة لهم.

وأوضحت المؤسسة أن هناك 5 مسارات لبرنامج «تقدير» وهي مسارات خبرة ومزايا وفعاليات، إلى جانب المسؤولية الاجتماعية ومسار التمويل، حيث يقدم كل مسار مجموعة كبيرة من العروض والمزايا للعملاء في مجالات عدة منها الصحة والنقل والتعليم والترفيه والإسكان والسياحة والرياضة. وبلغ عدد شركاء البرنامج منذ انطلاقه أكثر من 600 شريك يُقدمون خدمات عديدة ومزايا وتسهيلات، وأشارت إلى الربط الإلكتروني المباشر مع مجموعة من مقدمي الخدمات أو العروض.