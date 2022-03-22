أرباح أرامكو تفوق 5 شركات عالمية مجتمعة بـ 34 %

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
تجاوزت أرباح أرامكو في عام 2021 ماحققته 5 شركات عالمية كبرى مجتمعة وبنسبة تزيد على 33%. وبتحقيق أرامكو أرباحاً بلغت 110 مليارات دولار في 2021 فإنها تتجاوز بذلك مجموع ما حققته إكسون موبيل (23.04 مليار دولار) رويال داتش شل (20.10 مليار دولار)، وتوتال (16.03 مليار دولار)، وشيفرون (15.63 مليار دولار)، بريتش بتروليوم (7.60 مليار ريال)، وبذلك يبلغ مجموع ما حققته الشركات الخمسة 82.4 مليار دولار في العام 2021، وهو ما تزيد أرباح «أرامكو» منفردة عنه وبنسبة 33.47%.
وعزت الشركة هذا الأداء القوي في المقام الأول إلى تأثير ارتفاع أسعارالنفط الخام، وتوحيد نتائج أعمال سابك لسنة كاملة، والزيادة الكبيرة في هوامش الربح من أعمال التكرير والكيميائيات.
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