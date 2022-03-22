الجزائر.. اكتشاف نفطي جديد في يضم 140 مليون برميل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_د ب أ

قالت شركتا الطاقة الجزائرية المملوكة للدولة “سوناطراك جروب” والإيطالية “إيني” أول أمس، إنهما حققتا كشفا كبيرا للنفط والغاز المصاحب في منطقة امتياز “زملة العربي” الواقعة في حوض بركين الشمالي بالصحراء الجزائرية.

ووفقاً لوكالة بلومبرغ للأنباء، قالت الشركتان في بيان إن التقديرات المبدئية لحجم الكشف تبلغ نحو 140 مليون برميل من النفط.

ويتم تشغيل الامتياز من جانب مشروع مشترك بين سوناطراك، التي تستحوذ على حصة نسبتها 51% وإيني 49% من المشروع.

وقالت الشركتان إنه “سيتم تقدير الكشف سريعا عبر حفر بئر ثان (إتش دي إل إي-2) في أبريل المقبل، للتأكد من الإمكانية الإضافية لامتداد بنية الكشف لمنطقة الامتياز المجاورة (سيف فاطمة2)، والتي يديرها مشروع مشترك بالمناصفة بين سوناطراك وإيني”.