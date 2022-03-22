بعد “المذلة” أمام برشلونة.. ريال مدريد يحسم مصير أنشيلوتي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

كشفت صحفية إسبانية في تقرير لها أمس الاثنين، عن موقف ريال مدريد الإسباني من إقالة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بعد الهزيمة الثقيلة برباعية نظيفة أمام غريمه التقليدي برشلونة.

وترددت أنباء قوية، عن نية إدارة الفريق الملكي اتخاذ قرار يتعلق بمستقبل أنشيلوتي بعد الهزيمة المؤلمة.

وحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد لا تنوي إقالة أنشيلوتي من منصبه رغم الهزيمة الكبيرة في الكلاسيكو.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة ريال مدريد تضع كامل ثقتها في أنشيلوتي، ولا تفكر في إنهاء عقده الذي يمتد لموسم آخر.

وأشارت الصحيفة، إلى أن أنشيلوتي في حالة نجاحه في تحقيق لقب مهم مع الريال هذا الموسم، فسوف يستمر على رأس القيادة الفنية للفريق في الموسم الجديد.

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ولفتت إلى أن وضع الريال في الدوري مطمئن، لكن الاختبار الحقيقي للفريق مع أنشيلوتي في الفترة المقبلة، سيكون في مواجهة تشيلسي الإنجليزي في ربع نهائي دوري الأبطال.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني “الليغا”، بفارق 9 نقاط عن إشبيلية الوصيف، كما تأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي.