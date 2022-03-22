شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي رئيس الصين في ضحايا تحطم طائرة الركاب المدنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، في ضحايا تحطم طائرة الركاب المدنية.

وقال الملك المفدى:" علمنا بنبأ تحطم طائرة ركاب مدنية جنوب غرب بلدكم، وما نتج عن ذلك من وفيات، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق بأحر التعازي وصادق المواساة، وأن لا تروا أي مكروه".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، في ضحايا تحطم طائرة الركاب المدنية.

وقال سمو ولي العهد:" بلغني نبأ تحطم طائرة ركاب مدنية جنوب غرب بلدكم، وما نتج عن ذلك من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، وأن لا تروا أي مكروه".