شكرا لقرائتكم خبر عن .. ويتلقى اتصالا هاتفيا من ملك الأردن للاطمئنان على صحة خادم الحرمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالا هاتفيا، أمس، من الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.

واطمأن ملك الأردن، خلال الاتصال، على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، متمنيا له دوام الصحة والعافية.

وعبر سمو ولي العهد عن الشكر والتقدير لملك الأردن، على ما أبداه من مشاعر أخوية نبيلة.