شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الروسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ‏‎أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا، مساء أمس، بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. ‏‎وأكد سموه، خلال الاتصال، موقف المملكة الداعم لحل الأزمة الأوكرانية عبر الوسائل السلمية التفاوضية، وتطرق إلى آفاق المضي في تحقيق ذلك، في ضوء مقترح الوساطة الذي عرضه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -.

‎وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، وسبل تعزيزها وتوطيدها في المجالات كافة، بما يحقق مصالح كلا البلدين والشعبين الصديقين.