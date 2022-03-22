شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الموارد والتنمية يزور مكتب عمل الخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للشؤون العمالية عبدالمجيد الرشودي مكتب العمل بمحافظة الخبر، برفقة مدير عام الامتياز التشغيلي إبراهيم الغروي، وخلال الزيارة تم استعراض كيفية سير الخدمات التي يقدمها موظفو وموظفات خدمة العملاء في المكتب، كما تم طرح الصعوبات التي تواجه العملاء والمستفيدين، وقام بجولة تفقدية على صالة خدمات العملاء والأقسام الأخرى واطلع على سير العمل، كما اطلع شخصيا على استفسارات العملاء الموجودين خلال زيارته.