شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية القطيف تشارك منسوبيها الاحتفال بعالمي السعادة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شاركت بلدية محافظة القطيف منسوبيها والمستفيدين من خدماتها الاحتفاء بيوم السعادة تزامنًا مع اليوم العالمي للسعادة الذي يصادف 20 مارس من كل عام، والذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو «هدف إنساني أساسي» يهدف إلى تعزيز الروح الإيجابية لدى الموظفين والمستفيدين، وترسيخ قيم ومبادئ السعادة.

وأقيمت احتفالية في مقر البلدية، وتم خلالها توزيع الهدايا والورود على الموظفين والمستفيدين، والتي احتوت على عبارات لمعان جميلة عن السعادة أدخلت البهجة والسرور في نفوس الحاضرين.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص البلدية وتشجيعها على نشر مفهوم السعادة والإيجابية بما ينعكس بشكل إيجابي على أداء منسوبيها في تقديم الخدمات، وترسيخ مفهومها ضمن أنشطتها وبرامجها التي تقدمها على مستوى الخدمات، باعتبار السعادة قيمة إنسانية وأسلوب حياة لكل أفراد المجتمع، وتمكّن الناس من أن يكونوا أكثر إنتاجية في مكان العمل، وتساعد على التفكير بشكل أكثر إبداعًا وحل المشكلات بشكل أسهل.