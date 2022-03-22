شكرا لقرائتكم خبر عن «العطاء» تكرم موظفاتها في عالمي المرأة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفعيلًا ليوم المرأة العالمي، كرَّمت إدارة جمعية «العطاء» النسائية الأهلية بالقطيف جميع موظفاتها البالغ عددهن 13 موظفة، وذلك في مقر الجمعية، بحضور مزيج مشترك من أعضاء المجلس الإداري الحالي، والمجلس السابق تتقدمهن رئيس الجمعية د. كوثر العمران ورئيس الجمعية الأسبق د. أحلام القطري، فيما ضمت المجموعة نائب الرئيس الحالي ميثاق الجنابي وعضو المجلس نجاح العمران، بالإضافة إلى عضو المجلس الإداري السابق ومشرف البرنامج البيئي دلال العوامي.

وتضمن برنامج الحفل الذي أعدته وقدمته المدير التنفيذي للجمعية زينب آل ماجد، عدة فقرات أبرزها تكريم موظفات العام السابق 2021 وهن 10 موظفات، فيما رحّبت آل ماجد بالموظفات الجديدات، وأشادت بدور كل موظفة في منظومة العمل التي حققت الكثير من التميز خلال العام الماضي، ودعت إلى مواصلة العمل نحو الأفضل، لافتة إلى أن العام الجاري هو عام التحدي، وإبراز نشاط الجمعية من خلال برامجها وفعالياتها ومشاركاتها المجتمعية أيضًا.

وقالت: «كنا نعتزم إقامة التكريم السنوي كالمعتاد مع بداية السنة، ولكننا فضلنا إقامته في يوم المرأة العالمي، ليكون بمثابة رسالة اعتزاز بكُن وبكل ما بذلتن من جهد، فأنتن دائمًا على قدر التحدي».