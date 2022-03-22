شكرا لقرائتكم خبر عن مستفيدو بر الأحساء ينفذون 7 آلاف عملية شراء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ مستفيدو جمعية البر بالأحساء 7621 عملية شراء للمواد الغذائية وفق احتياجاتهم منذ مطلع عام 2022، من خلال 21 منفذ بيع تابعة لسبعة مراكز تسوق كبرى بالأحساء، وذلك بعد أن أودعت الجمعية قرابة 3 ملايين ريال في حسابات منافذ لمستفيديها.

وأوضح مدير إدارة الشراكات والإعلام بالجمعية وليد البوسيف أن مستفيدي الجمعية نفذوا خلال الشهرين الماضيين قرابة 8 آلاف عملية شراء للمواد الغذائية من خلال نظام منافذ بقيمة إجمالية تجاوزت 2.6 مليون ريال، من منطلق حرص الجمعية على تأمين احتياجات الأسر المستفيدة وفق اختياراتهم من الأصناف التي تناسبهم من المواد الغذائية، قبل دخول شهر رمضان بفترة كافية.