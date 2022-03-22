شكرا لقرائتكم خبر عن أطفال حضانة الدمام يتنافسون في مشروع «التاجر الصغير» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت دار الحضانة الاجتماعية بالدمام مشروع «التاجر الصغير» لأبنائها، وهو برنامج مستمر بشكل دوري لحثهم على روح العمل واحترام المهنة، كما توفر بيئة تنافسية وزرع قيم الصدق والأمانة، وذلك ضمن المهارات الحياتية المهمة التي يحتاج أن يتعلمها الأطفال بالممارسة، ومهارات الادخار والبيع والشراء، التي من خلالها سيتم تطوير مهارة التفكير العلمي والمنطقي، وحل المشكلات في مجال الأعمال التجارية وكيف تتم الموازنة بين الدخل والمصروفات.

البرنامج بتنظيم وتنسيق قسم البرامج والأنشطة والقسم الاجتماعي وإشراف مدير الدار بسمة بنت عيسى العيسى.

بدأ الأطفال المشروع بإعداد قائمة المشتريات وترتيب كشكات البيع، وصف البضائع وحفظ الأسعار، بعدها تسلم كل طفل كشك مبيعات مسؤولا عنه ليبيع إلى منسوبات الدار اللاتي لم يتوانين في تشجيعهم وحثهم على الاستمرار وعدم الخجل، وهذا يزرع في نفوسهم روح التنافس الشريف، واكتساب المهارات الحسابية المختلفة والتواصل مع الآخرين.

استمتع الأطفال خلال البيع بتحمّلهم المسؤولية وعدّ النقود، كل ذلك في جو اجتماعي جميل مفعم بالاحترام والتقدير، بما يعدهم للدراية بأصول العمل التجاري والاقتصادي.