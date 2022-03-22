شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية سيهات تكرم متطوعي مركز لقاح «كوفيد 19» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرَّمت جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية 42 متطوعا، ما بين كادر صحي ومنظم، أسهموا على مدى شهرين في إعطاء 11920 جرعة لقاح كورونا ، وذلك ضمن التعاون، الذي أقامته الجمعية ممثلة بذراعها الاقتصادية داركوف السعودية ووزارة الصحة، لإقامة مركز خاص للقاح «كوفيد 19».

نجاح المركز

وبحضور رئيس جمعية سيهات شوقي المطرود تم تكريم المتطوعين، بعد كلمة من د. نايف الدبيس مدير الشركة التشيكية السعودية الطبية، تقدم فيها بالشكر إلى الجمعية لدعمها مركز داركوف، وإسهامها في نجاح مركز اللقاح في صنع الفرص التطوعية.

الأكثر تنظيما

وعبر د. هادي آل شيخ ناصر مدير إدارة مراكز الرعاية الصحية الأولية بمحافظة القطيف عن شكره على تعاون جمعية سيهات ومركز داركوف، الذي كان من أكثر المراكز تنظيما، وأكثرها في الطاقة الاستيعابية، ما أسهم في تخفيف العبء، كما شكر المتطوعين المشاركين في نجاح فترة إقامة المركز.

مسيرة العطاء

المتطوعة منى السيهاتي المتخصصة في مجال التمريض علقت بأن مشاركتها في التطوع بمركز اللقاح امتداد لمسيرتها في العطاء الممتدة لأكثر من 20 عاما ولن تتوقف، داعية أفراد المجتمع للمشاركة في التطوع بشتى المجالات.

دور المتطوعين

وأشادت المتطوعة في تخصص التمريض باسمة المحروس، بموقف الجمعية لحرصها واهتمامها بدور المتطوعين وإقامة حفل لتكريمهم، الأمر الذي يدفعها للاستمرار في تكرار التجربة والعطاء.