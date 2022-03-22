شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية سيهات تكرم متطوعي مركز لقاح «كوفيد 19» والان نبدء بالتفاصيل
نجاح المركز
وبحضور رئيس جمعية سيهات شوقي المطرود تم تكريم المتطوعين، بعد كلمة من د. نايف الدبيس مدير الشركة التشيكية السعودية الطبية، تقدم فيها بالشكر إلى الجمعية لدعمها مركز داركوف، وإسهامها في نجاح مركز اللقاح في صنع الفرص التطوعية.
الأكثر تنظيما
وعبر د. هادي آل شيخ ناصر مدير إدارة مراكز الرعاية الصحية الأولية بمحافظة القطيف عن شكره على تعاون جمعية سيهات ومركز داركوف، الذي كان من أكثر المراكز تنظيما، وأكثرها في الطاقة الاستيعابية، ما أسهم في تخفيف العبء، كما شكر المتطوعين المشاركين في نجاح فترة إقامة المركز.
مسيرة العطاء
المتطوعة منى السيهاتي المتخصصة في مجال التمريض علقت بأن مشاركتها في التطوع بمركز اللقاح امتداد لمسيرتها في العطاء الممتدة لأكثر من 20 عاما ولن تتوقف، داعية أفراد المجتمع للمشاركة في التطوع بشتى المجالات.
دور المتطوعين
وأشادت المتطوعة في تخصص التمريض باسمة المحروس، بموقف الجمعية لحرصها واهتمامها بدور المتطوعين وإقامة حفل لتكريمهم، الأمر الذي يدفعها للاستمرار في تكرار التجربة والعطاء.