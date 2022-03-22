شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير أحمد بن فهد يرعى حفل تخريج الدفعة 43 من طلبة جامعة الملك فيصل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، رعى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، مساء أمس، حفل تخريج الدفعة 43 من طلبة جامعة الملك فيصل، في محافظة الأحساء، بحضور صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، وأصحاب السمو والفضيلة والمعالي وعدد كبير من المسؤولين بالمحافظة، ومنسوبي الجامعة.

بدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم انطلقت المسيرة الأكاديمية، يتقدمهم رئيس الجامعة د. محمد بن عبدالعزيز العوهلي، وأعضاء مجلس الجامعة من وكلاء وعمداء الكليات والعمادات المساندة، وتخلل الحفل أداء القسم، وعرض مرئي عن الجامعة.

وثمن رئيس الجامعة، في كلمته، رعاية أمير المنطقة الشرقية، وحضور وتشريف نائب أمير الشرقية، لمشاركة الجامعة وأولياء الأمور الفرحة بتخريج جيل جديد من أبناء الوطن إلى ميادين التنمية والعطاء الوطني، موضحا أنها مناسبة غالية تحل بحمد الله، وكل إنسان ينعم في ظلال هذا الوطن الغالي، يلهج شكرا وثناء لله على فضله وامتنانه، ثم للحكومة الرشيدة -حفظها الله-؛ على ما تمنحه من توجيه ودعم ورعاية بلا حدود، ورعاية سامية حكيمة، عبرت بالوطن العزيز -رغم كل تحديات الجائحة وتداعياتها- إلى بر الأمان في كل المجالات، ولتستمر مؤسسات التعليم متميزة بإمكاناتها وقدراتها التقنية، ونجاحاتها التي أصبحت أنموذجا عالميا يفاخر به الوطن.

ورفع الشكر والامتنان إلى القيادة الرشيدة –أيدها الله-؛ على الدعم غير المحدود لقطاع التعليم الجامعي، والشكر والتقدير إلى أمير المنطقة الشرقية ونائبه، ومحافظ الأحساء ووزير التعليم؛ على دعمهم واهتمامهم المتواصل لتحقيق رسالة الجامعة السامية.

وعبر الخريج عبدالله بن أحمد البوعلي في كلمته، عن مشاعر امتنانه وزملائه الخريجين وشكرهم للقيادة الرشيدة، وللجامعة، مهنئا أسرهم بما تحقق لهم من نجاح، مؤكدا عقدهم العزم على بذل مزيد من الجهد والعطاء في خدمة وطنهم العزيز.

وفي ختام الحفل، قدم رئيس الجامعة إهداءات من إنتاج الجامعة العلمي لراعي الحفل والمحافظ.