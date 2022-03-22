شكرا لقرائتكم خبر عن .. ويطلع على سير العمل في محافظة الأحساء وما يقدم من خدمات للمستفيدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حضر صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وبتواجد صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، أمس، الحفل الذي أقيم في مبنى محافظة الأحساء الجديد، وحضره نخبة من أصحاب الفضيلة والمعالي وأعيان محافظة الأحساء وقيادات القطاعات الحكومية من عسكريين ومدنيين، وفور وصوله تجول سموه في أقسام مبنى المحافظة، واطلع على سير العمل في المحافظة وما يقدم من خدمات للمستفيدين.

وقال سموه: الأحساء تحظى باهتمام كبير من قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ لما لها من مكانة تاريخية كبيرة جعلتها من أهم محافظات المنطقة، وأنا سعيد جدا في هذا اليوم أن ألتقي بأهالي الأحساء، وأستمع إلى حديثهم، بعد أن منعتنا ظروف جائحة كورونا من التواصل بشكل مباشر خلال الفترة الماضية، لكن الأحساء وأهلها دائما في القلب، وسيستمر التواصل وتستمر اللقاءات بإذن الله.

ويطلع نائب أمير المنطقة الشرقية خلال زيارته التفقدية للمحافظة على عدد من المشاريع التنموية في المحافظة في القطاع الصحي، وعدد من المشاريع البلدية والتنموية في المحافظة.