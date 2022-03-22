شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 10 منشآت وضبط 88 وافدا مخالفا بصناعية دلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت حملة شاملة نفذتها 8 جهات على صناعية الدلة، ضمت «شعبة الأمن الوقائي «المهام والواجبات»، والمرور، والدوريات الأمنية، وبلدية غرب الدمام، ووزارة التجارة، ومكتب العمل، وشركة الكهرباء، والدفاع المدني»، عن إغلاق 10 منشآت، وإنذار 8 أخرى، ورصد 65 مخالفة، ما بين مخالفات بلدية وتجارية، إضافة إلى رصد 88 من العمالة الوافدة المخالفة، ورصد أحد المتسللين من الجنسية اليمنية.

واستهدفت الحملة التأكد من إقامات العاملين، وسلامة التراخيص وسريان مفعولها، وفحص المواد المستخدمة في المؤسسات والمحلات التجارية للتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات، وضبطت الحملة تراخيص بلدية منتهية إضافة إلى مزاولة بعض المنشآت أنشطة مخالفة، ووجود بعض المسروقات المبلغ عنها، كما أغلقت الحملة منشآت بعد هروب وافدين مخالفين منها لحين معرفة أصحابها وتطبيق الأنظمة عليهم.