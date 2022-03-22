شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز مفهوم البيئة المستدامة بـ«تقنية البنات» في الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشنت وكيلة شؤون المتدربات بالكلية التقنية للبنات بمحافظة الأحساء أسماء الناصر، أمس، فعاليات أسبوع البيئة، بحضور مشرفة الأنشطة صباح البقشي، ومشرفة نادي القراء عفاف العاشور، وعدد من المنسوبات والمتدربات، تزامنا مع أسبوع البيئة تحت شعار «بيئتنا مسؤوليتنا».

وافتتحت الفعاليات بحملات توعوية بأهمية النظافة، وترشيد استهلاك الكهرباء، بالتعاون مع الشؤون الفنية بالكلية بإشراف ابتسام بن نصر، من خلال جولات في ساحات ومرافق الكلية، وعرض فيديوهات توعوية، تم نشرها في الشاشات وحسابات المتدربات، مؤكدة أن الكلية تسعى لأن يكون هذا البرنامج مستمرا طوال العام التدريبي؛ تعزيزا لمفهوم البيئة المستدامة، والإسهام في الحد من التلوث البيئي.

وأوضحت الناصر أن الفعاليات اشتملت على حملة تشجير في ساحات الكلية بالتعاون مع فريق الكشافة وفريق نادي المحاسبة بهدف زيادة الرقعة الخضراء وصون الطبيعة وحماية البيئة، والتي بدورها تعزز ثقافة المسؤولية المجتمعية التي تسعى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لنشرها وترسيخها وتعزيز معاييرها.

فيما أكدت منسقة الاتصال المؤسسي هدى النعيم أن الكلية تسعى بشكل مستمر لتأكيد مفاهيم المحافظة على البيئة واستدامتها؛ تضامنا مع اهتمام المملكة العربية السعودية بحماية البيئة وتنميتها.