شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 900 شجرة ونثر 500 كم من البذور بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الجبيل م. فهد العارضي، عن حملة لزراعة 300 شجرة، بالتعاون مع بلدية الجبيل، في مواقع متفرقة منها كوبري البري، بالإضافة إلى زراعة 600 شجرة بالتعاون مع مكتب تعليم الجبيل، منها حملة تشجير في إحدى مدارس المرحلة المتوسطة للبنات، وأخرى في إحدى المدارس المتوسطة للبنين.

وأضاف: سيتم يوم غد الأربعاء نثر 500 كم من البذور في الهداء بأنواع مختلفة، منها «ارطى، وعرفج، ورمث وضمران، وغضا»، مشددا على أهمية زيادة الوعي البيئي والاهتمام بالبيئة وتوعية الأبناء بالاهتمام بالبيئة وحمايتها؛ لرفع مستوى الغطاء النباتي في المنطقة.

كان م. العارضي قد افتتح فعاليات أسبوع البيئة يوم الأحد، في معرض توعوي تثقيفي بأحد المجمعات التجارية، يضم مجموعة من الأركان التي تستهدف الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث بأساليب مختلفة، تشمل: ركن أسبوع البيئة، الثروة السمكية، والوحدة البيطرية، كذلك منصة نباتك، وإحدى الشركات لتحويل المخلفات الصلبة، وجمعية جسفت للفنون التشكيلية.