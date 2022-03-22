محمد بن مسعود - الدمام - سعر صرف الريال اليمني يتجاوز كل التوقعات ويفاجئ الجميع بهذا السعر الجديد أمام الدولار والريال السعودي مساء اليوم
سجل سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية والعربية، في التداولات المسائية اليوم الإثنين 21 مارس/آذار 2022، سعرًا جديدًا ومفاجئًا لجميع المهتمين والمتعاملين بالدولار الأمريكي والريال السعودي، حيث سجل قفزات كبيرة على اتجاه صعودي طويل المدى، في عدن وحضرموت وبقية المحافظات المحررة الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية.
وقالت مصادر مصرفية في العاصمة المؤقتة عدن لـ”اليمن السعيد” أن الريال اليمني سجل انهيارا كبيرا بواقع 1246 ريالا للدولار الواحد، مضيفة أن سعر الريال السعودي -المتداول كثيرا في مناطق سيطرة الشرعية- بلغ سعر صرفه 328 ريالا يمنيا، في تعاملات سوق الصرف مساء اليوم الإثنين.
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كما وصل سعر صرف الدولار الأمريكي في محافظة حضرموت لمستوى 1246 ريالا للشراء، بينما سجل سعر صرف الريال السعودي 328 ريالا للشراء، بينما يستمر ضعف قيمة العملة المحلية.
وفي صنعاء، قالت مصادر مصرفية لـ”اليمن السعيد” إن سعر صرف الريال اليمني حافظ على استقراره في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين عند 600 ريال للدولار الواحد.
وفيما يلي ينشر “اليمن السعيد” آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي مساء اليوم الإثنين 21 مارس 2022 في كلا من صنعاء وعدن وحضرموت:
أسعار الصرف في صنعاء اليوم
|العملة
|شراء
|بيع
|دولار أمريكي
|601
|602
|ريال سعودي
|157
|158
|اليورو
|679
|682
|الدرهم الإماراتي
|163
|164
|الجنية المصري
|37
|38
|الريال العماني
|1563
|1567
|الريال القطري
|164
|165
|رمبي صيني
|94
|95
|الجنية الإسترليني
|810
|812
|دولار كندي
|475
|477
|دولار استرالي
|429.36
|430.00
|فرنك سويسري
|655
|657
|دينار جزائري
|4.00
|4.30
|العملة
|شراء
|بيع
|دولار أمريكي
|1246
|1265
|ريال سعودي
|328
|332
|اليورو
|1319
|1462
|الدرهم الإماراتي
|322
|334
|الجنية المصري
|69
|79
|الريال العماني
|2984
|3248
|الريال القطري
|319
|329
|رمبي صيني
|174
|178
|الجنية الإسترليني
|1529
|1723
|دولار كندي
|874
|892
|العملة
|شراء
|بيع
|دولار أمريكي
|1246
|1262
|الريال السعودي
|328
|331
وفيما يلي ينشر “اليمن السعيد” أسعار العملات اليوم في صنعاء مقارنة بسعر الريال اليمني في مصرف الكريمي للصرافةالكريمي للصرافة أسعار العملات اليوم في صنعاء
|العملة
|شراء
|بيع
|الدولار الأمريكي – صنعاء
|599
|601
|الريال السعودي – صنعاء
|158
|158.5
ومنذ أشهر يعاني اليمن من أزمة اقتصادية حادة، حيث شهد الريال اليمني انهيارا غير مسبوقا في المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية، جنوبي اليمن، بينما كان قد تجاوز 1700 ريال نهاية العام الماضي في عدن، في أسوأ انهيار لقيمته في تاريخ البلاد ومنذ بدء الحرب قبل سبع سنوات.
وتحقق العملات الأجنبية والعربية قفزات على اتجاه صعودي طويل المدى، دون بوادر لحل أزمة ضعف العملة المحلية، لغياب دور البنك المركزي، وفشل السياسات المالية.
وتفتقد معالجات البنك المركزي إلى الجدية في مواجهة خطر أزمة صرف العملات الأجنبية والعربية، خصوصا مع تضاعفها في فترة قصيرة.
وأدى الانهيار الحاد للعملة المحلية إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتعثر وارتفاع أسعار السلع وتزايد أعداد المعتمدين بشكل كلي على المساعدات الغذائية والمواد الإغاثية التي تقدمها المنظمات الدولية، وسط تصاعد التحذيرات من كارثة اقتصادية وإنسانية وشيكة.
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