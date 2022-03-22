محمد بن مسعود - الدمام - سعر صرف الريال اليمني يتجاوز كل التوقعات ويفاجئ الجميع بهذا السعر الجديد أمام الدولار والريال السعودي مساء اليوم

سجل سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية والعربية، في التداولات المسائية اليوم الإثنين 21 مارس/آذار 2022، سعرًا جديدًا ومفاجئًا لجميع المهتمين والمتعاملين بالدولار الأمريكي والريال السعودي، حيث سجل قفزات كبيرة على اتجاه صعودي طويل المدى، في عدن وحضرموت وبقية المحافظات المحررة الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية.

وقالت مصادر مصرفية في العاصمة المؤقتة عدن لـ”اليمن السعيد” أن الريال اليمني سجل انهيارا كبيرا بواقع 1246 ريالا للدولار الواحد، مضيفة أن سعر الريال السعودي -المتداول كثيرا في مناطق سيطرة الشرعية- بلغ سعر صرفه 328 ريالا يمنيا، في تعاملات سوق الصرف مساء اليوم الإثنين.

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كما وصل سعر صرف الدولار الأمريكي في محافظة حضرموت لمستوى 1246 ريالا للشراء، بينما سجل سعر صرف الريال السعودي 328 ريالا للشراء، بينما يستمر ضعف قيمة العملة المحلية.

وفي صنعاء، قالت مصادر مصرفية لـ”اليمن السعيد” إن سعر صرف الريال اليمني حافظ على استقراره في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين عند 600 ريال للدولار الواحد.

وفيما يلي ينشر “اليمن السعيد” آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي مساء اليوم الإثنين 21 مارس 2022 في كلا من صنعاء وعدن وحضرموت:

العملة شراء بيع دولار أمريكي 601 602 ريال سعودي 157 158 اليورو 679 682 الدرهم الإماراتي 163 164 الجنية المصري 37 38 الريال العماني 1563 1567 الريال القطري 164 165 رمبي صيني 94 95 الجنية الإسترليني 810 812 دولار كندي 475 477 دولار استرالي 429.36 430.00 فرنك سويسري 655 657 دينار جزائري 4.00 4.30

العملة شراء بيع دولار أمريكي 1246 1265 ريال سعودي 328 332 اليورو 1319 1462 الدرهم الإماراتي 322 334 الجنية المصري 69 79 الريال العماني 2984 3248 الريال القطري 319 329 رمبي صيني 174 178 الجنية الإسترليني 1529 1723 دولار كندي 874 892

العملة شراء بيع دولار أمريكي 1246 1262 الريال السعودي 328 331

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وفيما يلي ينشر “اليمن السعيد” أسعار العملات اليوم في صنعاء مقارنة بسعر الريال اليمني في مصرف الكريمي للصرافة

العملة شراء بيع الدولار الأمريكي – صنعاء 599 601 الريال السعودي – صنعاء 158 158.5

الكريمي للصرافة أسعار العملات اليوم في صنعاء

ومنذ أشهر يعاني اليمن من أزمة اقتصادية حادة، حيث شهد الريال اليمني انهيارا غير مسبوقا في المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية، جنوبي اليمن، بينما كان قد تجاوز 1700 ريال نهاية العام الماضي في عدن، في أسوأ انهيار لقيمته في تاريخ البلاد ومنذ بدء الحرب قبل سبع سنوات.

وتحقق العملات الأجنبية والعربية قفزات على اتجاه صعودي طويل المدى، دون بوادر لحل أزمة ضعف العملة المحلية، لغياب دور البنك المركزي، وفشل السياسات المالية.

وتفتقد معالجات البنك المركزي إلى الجدية في مواجهة خطر أزمة صرف العملات الأجنبية والعربية، خصوصا مع تضاعفها في فترة قصيرة.

وأدى الانهيار الحاد للعملة المحلية إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتعثر وارتفاع أسعار السلع وتزايد أعداد المعتمدين بشكل كلي على المساعدات الغذائية والمواد الإغاثية التي تقدمها المنظمات الدولية، وسط تصاعد التحذيرات من كارثة اقتصادية وإنسانية وشيكة.