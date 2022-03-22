استشاري يحذر من خطورة شهرة مواقع التواصل الاجتماعي في مرحلة الطفولة لهذه الأسباب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

حذر الاستشاري الاجتماعي والتربوي فهد القحطاني، من أن بعض الآباء يريد من ابنه أن يصرف عليه من خلال شهرته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف القحطاني، خلال حواره إلى برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية، أن الطفولة هي أخطر مرحلة في تشكيل الاهتمامات فإذا كانت اهتمامات الأسرة انحصرت في المادة، موضحًا أن هناك بعض الآباء أصبح هدفه من شهرة الابن الحصول على المال، والدليل أن بعض الأسر برنامجهم اليومي تحت الكاميرات 24 ساعة في اليوم.

وتابع الاستشاري أن الطفل الصغير في مرحلة تشكل الشخصية والاهتمامات يكون هناك نمو عقلي وعاطفي واجتماعي، وإذا لم يَسِر في خطوات موافقة ومتناسبة مع مرحلته العمرية ستكون هناك ازدواجية في شخصيته.