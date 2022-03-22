رسميًا.. “الانضباط” تعاقب الاتحاد لهذا السبب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تغريم نادي الاتحاد 100 ألف ريال بعد نشر بيان عبر حساب النادي الرسمي تضمن إساءة واتهام وإثارة الرأي العام تجاه اللجان القضائية في الاتحاد السعودي.
وكانت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، قد فتحت تحقيقًا مع إدارة نادي الاتحاد على خلفية البيان الصادر المنتقد لقراراتها.
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