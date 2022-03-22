وزير النقل: هذه نصيحة خادم الحرمين الشريفين لي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

كشف وزير النقل، جاسر الصالح، عن نصيحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز له حين كان رئيسًا لمجلس إدارة الخطوط السعودية.

قال الجاسر خلال حواره إلى برنامج “في الصورة” المذاع على قناة “روتانا خليجية: إن الملك سلمان نصحه بالقول: “ابدأ بما ينفع الناس قبل الذي يطلبونه”.

أكد أن الكلمة لا زالت ترن في أذنيه حتى اليوم، وهي تبين حرصه على المصلحة العامة من خلال طلب الرضا السريع من الناس لأن نظرته طويلة المدى.