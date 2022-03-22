محمد بن مسعود - الدمام - بيان هام وعاجل من الجوازات السعودية بشأن الوافدين وهذا ما ورد فيه

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، أن التاريخ المعتمد لاحتساب سنوات المنع لمن خرج ولم يعد من الوافدين، والبالغة 3 سنوات، هو التاريخ الهجري.

وكشفت أن التعليمات تنص على أن من خرج ولم يعد يتم منعه من الدخول لمدة 3 سنوات، إلا على صاحب العمل السابق بتأشيرة جديدة، ويستثنى من ذلك التابعون والمرافقون، وتحسب المدة من تاريخ انتهاء التأشيرة.

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