محمد بن مسعود - الدمام - بيان هام وعاجل من الجوازات السعودية بشأن الوافدين وهذا ما ورد فيه
أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، أن التاريخ المعتمد لاحتساب سنوات المنع لمن خرج ولم يعد من الوافدين، والبالغة 3 سنوات، هو التاريخ الهجري.
وكشفت أن التعليمات تنص على أن من خرج ولم يعد يتم منعه من الدخول لمدة 3 سنوات، إلا على صاحب العمل السابق بتأشيرة جديدة، ويستثنى من ذلك التابعون والمرافقون، وتحسب المدة من تاريخ انتهاء التأشيرة.
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