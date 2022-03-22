السعوديه مدير شرطة بحرة يقلد علواني رتبة رئيس رقباء

محمد بن مسعود - الدمام - قلد مدير شرطة محافظة بحرة العقيد تركي علي الغميطي رئيس الرقباء خالد محمد علواني رتبته الجديدة بحضور مدير إدارة الضبط الجنائي العقيد عيد الجديعي. وعبر علواني عن اعتزازه بالترقية التي اعتبرها حافزاً لبذل مزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين ثم الملك والوطن.

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