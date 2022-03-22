أسعار الغاز بأوروبا تنخفض لأدنى مستوى

وانخفضت العقود الآجلة الهولندية المعيارية بنسبة 7.8% لتصل إلى 96.85 يورو لكل ميغاوات / ساعة، وهو أدنى مستوى منذ الأول من مارس الجاري، كما انخفضت العقود المعيارية البريطانية المكافئة بنسبة 8.5%.
وقالت شركة غازبروم، إن تدفقات الغاز تسير بصورة طبيعية، وفقاً لما ذكرته «بلومبيرغ»، واطلعت عليه «العربية. نت».
يأتي ذلك، فيما ارتفعت طلبات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر رابط نورد ستريم، لكنها لا تزال أقل من المستوى الذي كانت عليه في بداية الأسبوع الماضي.
ومن المتوقع إجراء محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا، مع وجود بعض المؤشرات على إحراز تقدم بشأن وقف إطلاق النار واتفاقية سلام أوسع، رغم استمرار الخلافات الكبيرة. ورفضت أوكرانيا مطلباً روسياً بأن تلقي قواتها أسلحتها وتغادر مدينة ماريوبول المحاصرة.
كما من المتوقع أن تكون درجات الحرارة أعلى من المعتاد في معظم أنحاء أوروبا خلال الأسبوعين القادمين، تليها موجة برد.
وتشير توقعات الطقس إلى أن الرياح ستكون هادئة لبقية الشهر؛ ما يقلل من إنتاج طاقة الرياح في معظم أنحاء القارة.
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