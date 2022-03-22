عاجل | خطة لتفويض الصلاحيات للمدارس

علمت «دوت الخليج» أن وزارة التعليم تعتزم الاستعانة باستشاري لوضع خطة لتنفيذ مبادرة «تفويض الصلاحيات للمدارس والمحاسبة على النتائج»، التي تعد واحدة من جملة مبادرات تستهدف الارتقاء بالتعليم أعلنت عنها وزارة التعليم مطلع العام الدراسي الجاري، ومن المتوقع أن يتم تفعيل المبادرة العام الدراسي القادم في حال المصادقة على الخطة.

وكانت وزارة التعليم أعدت خطة شاملة للارتقاء بالتعليم في مختلف مجالاته تتضمن تحويل العام الدراسي إلى 3 فصول، والتوسع التدريجي في التعليم المشترك في المرحلة الابتدائية، وتحديث معايير تقويم أداء المعلمين..الخ، كما أكدت الوزارة أن الخطة تتضمن إشراك الجهات ذات الاختصاص في الوزارة في المهام المتعلقة بها، وتشكيل لجان من مختلف قطاعات الوزارة للبدء في العمل الفوري لتنفيذ المبادرات وإعداد الخطط اللازمة فيما يتعلق بعمليات التطوير.

مبادرات لتطوير التعليم

تفويض الصلاحيات للمدارس والمحاسبة على النتائج

تعزيز التوسع في رياض الأطفال

طرق التدريس والمناهج المبتكرة وأدوات التقييم

تطوير متطلبات واشتراطات رياض الأطفال

التوسع التدريجي في التعليم المشترك

الملف الرقمي الموحد للطلاب

مختبرات التقنية والعلوم والفنون

مدارس المستقبل

الأنشطة اللاصفية

تحديث معايير تقويم أداء المعلمين

تحفيز المعلمين المتميزين

نظام تصنيف المدارس

برنامج التوعية والتغيير الثقافي

تكريم الطلاب المتميزين

الرحلات الميدانية الثقافية

التوسع في اختبارات تحديد الطلاب الموهوبين

تطوير مسارات متخصصة في المرحلة الثانوية

المدارس الثانوية المهنية

المرونة بين التعليم الثانوي العام والمهني

الإطار التنظيمي لإشراك القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية

تشجيع استثمارات القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية

تطوير المعلمين وتدريبهم على المناهج الجديدة

تدريب وتطوير قادة المدارس

تحويل العام الدراسي إلى ثلاثة فصول

التطوير الجامعي

تقييم معدلات التوظيف لبرامج التعليم العالي

تحويل كليات المجتمع إلى كليات تطبيقية

تجسير التحويل بين برامج التدريب التقني والمهني وبرامج التعليم العالي

الدرجات العلمية المخصصة ذاتيا

التأشيرة التعليمية

التعليم المشترك في بعض الجامعات والتقني والمهني

التعليم العالي للجميع

برامج جامعية قصيرة

تحديث برامج الدبلوم في التعليم العالي

تدريب إلزامي لمدة 6 أشهر قبل التخرج من التعليم العالي

برامج تبادل الطلاب الدوليين

برامج تعليمية قصيرة بالشراكة مع القطاع الخاص