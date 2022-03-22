تدشين أسبوع البيئة بالمزاحمية

دشن محافظ المزاحمية، خالد العجمي فعاليات أسبوع البيئة تحت شعار «بيئتنا مسوؤليتنا»، بحضور مدير فرع البيئة والمياه والزراعة بالمزاحمية المهندس ناصر المطيري. وذكر المطيري أن الأسبوع يهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة. مشيرا إلى توجيهات الوزارة بتفعيل دور المؤسسات الحكومية والخاصة في الحفاظ على البيئة ورفع مستوى مسؤولية الأفراد تجاهها، مثمنا الجهود المبذولة من فرع البيئة والمياه والزراعة في الإعداد والتجهيز لفعاليات الأسبوع، بالتعاون ومشاركة الجهات الحكومية والأهلية بالمحافظة.



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