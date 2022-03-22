شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: إنشاء مطار وناقل وطني جديد في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - قطار الشمال سيعمل نهاية هذا الشهر

- مشروع الجسر البري سيحدث نقلة نوعية في القطاع

- سيتم إنشاء هيئة مستقلة للطرق

- استهداف الوصول لـ250 وجهة جديدة ونقل 330 مليون مسافر

كشف معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر في لقاء مع قناة روتانا خليجية في برنامج في الصورة أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تستهدف إنشاء مطار وناقل وطني جديد في مدينة الرياض، كما أكد معالي الجاسر أن تركيز الخطوط السعودية في مدينة جدة، مؤكداً أن الاستراتيجية تستهدف الوصول لـ250 وجهة جديدة، ونقل 330 مليون مسافر.

كما أكد معالي الجاسر أن مشروع الجسر البري يحظى باهتمام من سمو ولي العهد؛ حيث أكد أنه حالياً يتم العمل مع تحالف دولي لإنشاء هذا المشروع الذي سيحدث نقلة نوعية في القطاع اللوجستي.

كما أضاف معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية أنه سيتم في نهاية هذا الشهر إطلاق أول رحلة لقطار الشمال، وسيصل للحدود الاردنية، ويمكن للمواطن شحن سيارته عبر القطار لأول مرة.

وأضاف الجاسر: ضمن الاصلاحات الإدارية التي راعتها الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية إنشاء هيئة مستقلة للطرق؛ كما سيتم مستقبلاً إنشاء هيئة مستقلة للخدمات اللوجستية بعد نضوج القطاع.

كما أكد معاليه أن مشروع المملكة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية هو ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي؛ مؤكداً أن الاستراتيجية تستهدف أن تكون المملكة من ضمن أفضل 10 دول في مؤشر الاداء اللوجستي.

وأضاف معاليه: في منتصف العام الحالي سيتم فصل اختصاص الطرق بين وزارة النقل والبلديات؛ حيث ستكون الطرق داخل النطاق العمراني تابعة للبلدية، والطرق خارج النطاق العمراني تابعة لوزارة النقل والخدمات اللوجستية.

كما أكد معالي الجاسر أن نموذج التشغيل الجديد لإنشاء الطرق يعتمد على عدد من الأمور منها الحاجة للطريق والأثر الاقتصادي له؛ وأي طريق جديد يجب أن يحقق أحد أهداف الاستراتيجيات الوطنية.

وأضاف معالي الجاسر أن مؤشر المملكة في جودة الطرق تحسن خلال الفترة الماضية بشكل كبير، ونستهدف الوصول للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق في عام 2030؛ وذلك عبر عدد من المبادرات منها كود الطرق الذي يضمن توحيد معايير إنشاء وصيانة الطرق وفق أعلى معايير الجودة.

كما أكد معاليه أنه في السنوات الماضية كانت الوفيات على الطرق تصل لـ28 حالة لكل 100 ألف نسمة، وخفضنا الوفيات حتى وصلت الآن لـ13.3 حالة، ونستهدف أن تكون أقل من 8 حالات بحلول عام 2030.