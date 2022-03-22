«نجا بمعجزة».. استخراج منجل من رأس مراهق

محمد بن مسعود - الدمام - مراهق هندي محظوظ لأنه بقي على قيد الحياة بعد أن سقط من على السرير، وسقط رأسه على «منجل» أصبح مستقرًا بشكل مروّع في رأسه.

ووفقًا لموقع «نيويورك بوست»، وقع الحادث الغريب يوم الأربعاء الماضي بعد أن ترك بوبو سين (16 عامًا) الأداة الزراعية المستخدمة في حصاد المحاصيل على الأرض، وسقط عليها.

وقعت الكارثة في تلك الليلة بعد أن تدحرج الشاب النائم من سريره على المنجل، ما تسبّب في استقرارها في رأسه بطول3.81 سنتيمتر.

وتوضح الصحيفة أنه على الرغم من الطبيعة التصويرية للجرح، ورد أن بوبو لم يعانِ من أي نزيف، ومع ذلك تم نقل الصبي المعرض للخطر إلى المستشفى، حيث أجرى الأطباء فحصًا بالأشعة المقطعية ثم نقلوه إلى قسم الجراحة. وأظهرت الصور المصاحبة الآلة بارزة من رأس الطفل، مثل مشرط جراحي كبير الحجم. وتمكن الأطباء من إزالة المنجل من رأس الفتى، بعد عملية استغرقت ثلاث ساعات.