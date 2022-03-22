يُعرض في رمضان.. «العاصوف» يوثق مرحلة مهمة من تاريخ السعودية

محمد بن مسعود - الدمام - نشرت قناة «إم بي سي» mbc «برومو» تشويقيا للجزء الثالث من مسلسل «العاصوف»، المقرر عرضه في شهر رمضان 1443هـ.

وستتناول حلقات هذا الجزء النصف الثاني من فترة الثمانينات وصولًا إلى التسعينيات، والأحداث المهمة التي شهدتها تلك الحقبة بتفاصيلها الاجتماعية، وخطوطها السياسية، والفكرية والحياتية. ويطل علينا نجوم مسلسل «العاصوف» بجزئه الثالث في رمضان، إذ أعلن الفنان ناصر القصبي في تصريحات بحفل نجوم الترفيه بانتهاء فريق العمل من التصوير، وذكر أن الجزء الثالث عمل مرتب وكويس، وأتمنى أن يحوز على رضا المشاهدين.

في حين أوضح الفنان عبدالإله السناني لـ«العربية.نت» أن الجزء الثالث من العمل يوثق المرحلة الزمنية من عام 1989 إلى عام 1998، وما مر بهذه الفترة من أحداث سياسية واجتماعية واقتصادية، ومنها غزو الكويت، والطفرة التجارية بالسعودية.

وأوضح أن شخصيات العمل الأساسية جميعهم موجودون بالعمل، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الأسماء التي ستشارك ضمن سياق الاحداث. وبيّن أن هناك تطورًا بالشخصيات، فسنرى شخصية «خالد» بشكل مختلف، وأيضا شخصية «محسن» و«محمد»، وسيكون لأبنائهم بالعمل أيضًا أدوار جوهرية.