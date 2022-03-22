” البيئة ” بالقصيم تطلق حملة استزراع 5000 شتلة بمركز الربيعية ضمن حملة أسبوع البيئة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_القصيم

أطلقَ رئيس مركز الربيعية صالح الفوزان والمشرف العام على فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس سلمان الصوينع، حملة استزراع 5000 شتلة بمركز الربيعية يوم أمس الأثنين،ضمن فعاليات المنطقة في أسبوع البيئة الذي يأتي تحت شعار “بيئتنا مسؤوليتنا” بالشراكة مع عدد من القطاعات الحكومية والتعليمية والأمنية.

وأكد المشرف العام على فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، أهمية نشر الثقافة البيئية بالمجتمع وزيادة الوعي للمحافظة على البيئة بجميع مكوناتها لدى جميع أطياف المجتمع، مبدياً أهمية تفعيل دور أكبر لجميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات والفرق التطوعية في الحفاظ على البيئة.

واطَّلَعَ الجميع على شجرة العبرية ، التي يفوق عمرها التاريخي 200 عام ،حيث أسهم وجودها في تعزيز الوعي البيئي ،بالإضافة إلى أنواع النباتات البرية التي يتم توزيعها مثل الطلح والسدر والغضى والأرطى والفعاليات المصاحبة التي تتضمن العديد من المبادرات التطوعية للاستزراع، وحملات تنظيف المنتزهات، وجمع البذور، وتقديم “البروشورات” التوعوية التي تحمل عبارات إرشادية عن البيئة وأهميتها، بالإضافة إلى مشاركة جميع مكاتب ووحدات الفرع بالمنطقة في الفعاليات.

وفي ختام إطلاق الحملة جرى تكريم عدد من الجمعيات المتخصصة والداعمين والمبادرين لحملة الاستزراع.