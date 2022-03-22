اخبار دوليه – أمريكا تحذر من هجمات إلكترونية محتملة من روسيا

محمد بن مسعود - الدمام - ذكر بيان للبيت الأبيض أن الولايات المتحدة حذرت اليوم الاثنين من أن هناك «معلومات مخابرات آخذة في التطور» بأن الحكومة الروسية تدرس خيارات لشن هجمات إلكترونية محتملة.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيان «أدعو شركاءنا في القطاع الخاص إلى تعزيز الدفاعات السيبرانية على الفور»، مضيفا أنه ينبغي لكل واحد «القيام بدوره للتصدي لواحد من التهديدات الحاسمة في عصرنا».
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