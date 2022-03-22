القاهرة الجديدة تسعى لأن تصبح مقصداً ووجهةً رائدةً لتجارب مراكز التسوق على مستوى المنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت جيه إل إل، الشركة الرائدة في الخدمات المهنية والمتخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات، عن توقيع اتفاقية توفر من خلالها خدمات إدارة العقارات وتأجيرها في بوليفارد مول في مدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة، والذي متوقع افتتاحه مطلع عام 2023.

وبهذه المناسبة، قال أيمن سامي، رئيس مكتب جيه إل إل في مصر: «سيشكل بوليفارد مول عند افتتاحه وجهة تسوق مرموقة على مستوى المنطقة، تقع في قلب إحدى أسرع المجتمعات نمواً في القاهرة الكبرى. ونفخر بان نوفر خدماتنا التي ترتقي لأعلى المستويات العالمية لمواكبة مساعي المركز ليكون واحداً من أبرز الوجهات الرائدة في المنطقة».

ويمتدّ بوليفارد مول على مساحة إجمالية تبلغ 100 ألف متر مربع، تضم 53,905 متر مربع مساحة إيجارية، ويتكون من طابقين سفليين وطابق نصفي وطابق أرضي سفلي وطابقين متماثلين، إلى جانب قسم مخصص لمواقف السيارات بطاقة استيعابية تصل إلى 1064 سيارة. ويضم المركز صالات سينما ومنطقة ترفيه للأطفال ومنافذ مأكولات ومشروبات ومتاجر أزياء.

والجدير بالذكر أن مساحة عقارات التجزئة بلغت 2.5 مليون متر مربع في عام 2021 على مستوى القاهرة، ومن المتوقع أن يتم إضافة 116 ألف متر مربع من المساحات الطابقية المخصصة لمتاجر البيع بالتجزئة خلال هذا العام.

ووفقاً لتقرير السنوي الذي صدر مؤخراً عن جيه إل إل، تقع أغلبية مجمعات التسوق ومتاجر التجزئة في غرب القاهرة، بينما تقع مراكز التسوق الإقليمية والكبرى في القاهرة الجديدة. وشهد قطاع تجارة التجزئة انتعاشاً جزئياً في مجالي الطلب وإطلاق المشاريع الجديدة، ليكون من بين القطاعات الأفضل أداءً في القاهرة خلال العام الماضي. كما أشارت جيه إل إل إلى تقديم أصحاب العقارات مفاهيم جديدة فيما يتعلّق بالمأكولات والمشروبات، والترفيه، والتعليم الترفيهي، بهدف تعزيز الإقبال وإطالة فترة الزيارات في مشاريعهم.