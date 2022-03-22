اخبار دوليه – روسيا تسلم الصليب الأحمر تفاصيل أكثر من 500 أسير أوكراني

محمد بن مسعود - الدمام - نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن تاتيانا موسكالكوفا مفوضة حقوق الإنسان في روسيا قولها اليوم الاثنين إن موسكو سلمت الصليب الأحمر تفاصيل بشأن أكثر من 500 أسير أوكراني.
وذكرت الوكالة أن موسكالكوفا قالت إن روسيا مستعدة لمبادلتهم بروس أسرتهم أوكرانيا.
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