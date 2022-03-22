وزارة البيئة تكرم رابطة تبوك الخضراء في أسبوع البيئة 2022م

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_تبوك

كرَّمت وزارة البيئة والمياه والزراعة، رابطة تبوك الخضراء؛نظير دورها في العمل المجتمعي التطوعي تجاه البيئة، وغرسها المفاهيم البيئية التي تُسهم في رفع مستوى الوعي البيئي المجتمعي واستمرارية المشاركة الفاعلة والممارسات الريادية للعمل المجتمعي في البيئة، وذلك تماشياً مع دور الوزارة في المبادرة الوطنية 2030م وأعمال مواكبة لخطط ومبادرات المملكة لمواجهة التغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال تدشين أسبوع البيئة 2022 م ، تحت شعار ” بيئتنا مسؤوليتنا ” بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ونخبة من البارزين في مجال حماية البيئة بالمملكة ، حيث تم تكريم “رابطة تبوك الخضراء” ضمن فئة الجمعيات والجهات التطوعية.

وهنَّأ معالي المهندس الفضلي الرابطة، مؤكداً أهمية دور الناشطين والجمعيات البيئية كونهم يمثلون الذراع المجتمعية للوزارة في تعزيز الشعور بالمسؤولية تجاه بيئة الوطن، والإسهام في رفع مستوى الوعي البيئي لدى جميع فئات المجتمع وقطاعاته المختلفة، ونشر المعرفة بأهم قضايا البيئة في المملكة.

من جهته، أعرب رئيس رابطة تبوك الخضراء طارق الحسين باسمه ونيابةً عن أعضاء الرابطة عن سعادتهم لحصول الرابطة على هذا التكريم، عادًّا هذا التميز مصدر فخر وإنجاز يُمنح لمؤسسة مجتمع مدني بيئية للمرة الثانية، وحافزًا لمضاعفة الجهود التطوعية والتعاون مع الجميع وقال الحسين: ” إن هذا الإنجاز تحقق بتعاون جميع أعضاء الرابطة وإخلاصهم وتفانيهم بالعمل المستنير بتوجيهات ودعم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك -حفظه الله- مثمناً لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي هذا التكريم والدعم المستمر للرابطة منذ انطلاقة أعمالها، حيث تعد الوزارة من أهم الداعمين للرابطة وأعضائها.