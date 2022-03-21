شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يدين استهداف منشآت اقتصادية ومدنية بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دان الاتحاد الاوروبي مساء الاثنين، بشدّة الهجمات الإرهابية التي شنَّتها ميليشيا الحوثي الإرهابية على منشآت مدنية ونفطية حيوية بالمملكة.

وأكد بيان صادر من خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل أن مثل هذه الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية بالصواريخ والطائرات المسيرة غير مقبولة على الإطلاق.

وحثَّ الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف في اليمن على المشاركة بشكل بنَّاء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز جروندبرج؛ للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل.