شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام برنامج "مهندس الغد" لرفع الوعي بأساليب البناء الحديث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رعى معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبد الله بن محمد البدير حفل اختتام برنامج "مهندس الغد" التي أقيم مساء اليوم في "واحة الابتكار" بالرياض، وذلك بحضور وكيل الوزارة للتطوير العقاري عبدالرحمن الطويل والرئيس التنفيذي لشركة الحبيب العقارية محمد الحبيب، حيث استمرت فعاليات البرنامج أسبوعاً بمشاركة أكثر من ثلاثين طالباً.

ويهدف البرنامج إلى رفع وعي الطلاب المشاركين بأساليب البناء الحديث وتعزيز استخدامها وخلق بيئة ممكنة وجاذبة لها، إضافة إلى تعليم الطلاب مهارات فنية وابتكارية جديدة في مجال البناء باستخدام أساليب البناء الحديث.

وأكد معالى المهندس عبد الله بن محمد البدير أن الوزارة لديها خطة طموحة لطرح أكثر من 300 ألف وحدة سكنية خلال الخمسة أعوام المقبلة، وهذا العدد الضخم من الوحدات السكنية من الصعوبة تشييده بأساليب البناء التقليدية، وبالتالي لابد من الاستفادة من أساليب البناء الحديث، والتي توفر الكثير من الوقت والمال والجهد مقارنة بالأساليب التقليدية، وتأتي هذه الفعاليات التي تنظمها الوزارة في إطار توعية أفراد المجتمع بأهمية أساليب البناء الحديث، مشيداً بالنماذج الرائعة للمنازل التي قام الطلاب ببنائها، ومقدماً الشكر للطلاب وأولياء أمورهم على ما بذلوه من جهد خلال أيام البرنامج.

من جانبه أوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لوكالة التطوير العقاري، أن الطلاب المشاركين في الورشة من الفئة السنية بين 10 إلى 15 سنة من مختلف مدارس الرياض، وحرصنا أن يكون البرنامج جاذباً ومفيداً لأبنائنا الطلاب، من خلال تبسيط عالم البناء المعقد بطريقة بسيطة ومشوقة، وتطوير المهارات العلمية والرقمية، وخلق الاهتمام ورفع الوعي في قطاع البناء وأساليب البناء الحديث، وتحفيز الإبداع والابتكار لدي الطلاب.

وفي ختام البرنامج كرم معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الطلاب المشاركين ومنحهم شهادات تقديرية، وقد أبدى عدد من أولياء الأمور سعادتهم بمشاركة أبنائهم بالبرنامج والأسلوب العملي التفاعلي والتشويقي المتبع في التدريب وتطوير المهارات.