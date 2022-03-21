اخبار الخليج – الصحة تسجل 910 إصابات جديدة بكورونا وتعافي 1393 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، أن الفحوصات التي بلغ عددها 5604، أظهرت تسجيل 910 حالات قائمة جديدة، كما تعافت 1393 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 535632.

وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 8664 حالة، منها 15 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى و8 حالات تحت العناية.