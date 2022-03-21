- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - رعى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية مساء اليوم، حفل تخريج الدفعة الـ43 من طلبة جامعة الملك فيصل في محافظة الأحساء، بحضور صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، وأصحاب السمو والفضيلة والمعالي وعدد كبير من المسؤولين بالمحافظة، ومنسوبي الجامعة.
وبدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم انطلقت المسيرة الأكاديمية يتقدمهم معالي رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، وأعضاء مجلس الجامعة من وكلاء وعمداء الكليات والعمادات المساندة، فيما أدى طلاب كلية الطب القسم، وشاهد الجميع عرضًا مرئيًّا عن الجامعة.
وثمَّن معالي رئيس الجامعة في كلمته، حضور وتشريف سمو نائب أمير الشرقية، لمشاركة الجامعة وأولياء الأمور الفرحة بتخريج جيل جديد من أبناء الوطن إلى ميادين التنمية والعطاء الوطني، مشيراً إلى دَعمِ ورعايةِ الحكومة الرشيدةِ -حفظها الله- التي عبرتْ بالوطنِ على الرغمَ من كلِّ تحدياتِ الجائحةِ وتداعياتها إلى برّ الأمانِ في كلّ المجالات، ولتستمرَّ مؤسساتُ التعليمِ متميزةً بإمكاناتِها وقُدراتِها التقنية، ونجاحاتِها التي أصبحتْ أُنموذجًا عَالميًّا يفاخرُ بهِ الوطن،شاكراً القيادة الرشيدة – أيدها الله – على الدعم غير المحدود لقطاع التعليم الجامعي، واهتمامهم المتواصلِ لتحقيقِ رسالةِ الجامعة السامية.
وأعرب الخريج عبدالله بن أحمد البوعلي في كلمته، عن شكره وزملائه الخريجين للقيادة الرشيدة، وللجامعة، مهنئا أسر الخريجين بما تحقق لهم من نجاح، ومؤكدًا عقدهم العزم على بذل مزيد من الجهد والعطاء في خدمة وطنهم العزيز.
وفي ختام الحفل، قدَّمَ معالي رئيس الجامعة إهداءات من إنتاج الجامعة العلمي لسمو راعي الحفل، وسمو المحافظ.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر نائب أمير الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 43 من طلبة جامعة الملك فيصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.