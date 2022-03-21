جمعية الكشَّافة تُشارك في المعرض التفاعلي بمناسبة أسبوع البيئة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تُشارك جمعية الكشافة العربية السعودية في المعرض التفاعلي المُقام حالياً في مدينة الرياض بمناسبة أسبوع البيئة السعودي 2022 تحت شعار “بيئتنا مسؤوليتنا”، الذي يستمر حتى الـ 26 من مارس الجاري.

ويتضمَّن المعرض عددًا من العروض والإرشادات والتوجيهات التي تسهم في حماية البيئة والمحافظة عليها، كما يتضمن عرضًا عن المشروع الكشفي لنظافة البيئة وحمايتها الذي أطلقته الجمعية عام 1430هـ، وأصبح أحد أهم المشاريع الكشفية في تفعيل مجال البيئة في المشروع الكشفي العالمي “رسل السلام”، ويعمل نحو تحقيق الاستدامة البيئية في إطار تشريعي وتنظيمي، يساعد في المحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية، وقد استطاع أن يثبت نفسه كأحد أبرز المشاريع على المستوى الكشفي العالمي ، حيث عُرِضَ في كثير من المحافل العربية والعالمية.

وشهد المعرض اليوم إقبالَ عددٍ من طلاب المدارس، ومن عامة الجمهور، وشارك الأطفال في المسابقات التشكيلية الهادفة إلى غرس القيم البيئية في نفوس الأطفال، والاهتمام بها،إذْ من شأنها أن تعزِّز جهود استعادة البيئة والمحافظة عليها على الأمد البعيد.