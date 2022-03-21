جمعية رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بطريف تنظِّمُ فعاليةً بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ الحدود الشمالية
نظَّمت جمعية رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية فعاليةً بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون الذي يوافق 21 مارس من كل عام.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الطرقي العنزي أن هذه الفعالية تأتي ضمن برامج تنمية الوعي المجتمعي وامتدادًا للفعاليات التي تقدمها الجمعية، وتهدف إلى تسليط الضوء على حقوق ذوي مُتلازمة داون، وإبراز مواهبهم، ومشاركتهم ودمجهم في المجتمع، بصفتهم فئة منتجة وشريكة في تنمية الوطن، متى تهيَّأَت الظروف الملائمة لهم.
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