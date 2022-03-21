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محمد بن مسعود - الدمام - مبادرة من ام الى ام بمحافظة المهرة تقيم ما تم إنجازه خلال المرحلة الأولى
جهينة نيوز-لميس الأصبحي
عقدت مبادرة نادي من ام الى ام برئاسة أمين حسن مدير إدارة التثقيف.والاعلام الصحي بمكتب الصحة والسكان بمحافظة المهرة المشرف على المشروع معه مدير ادارة التثقيف و الإعلام الصحي بالمركز الوطني مشرف الوزارة المركزي سالم سعيد باسلطان و الأستاذة انتصار عوض مبارك مديرة ادارة تنمية المرأة بمديرية الغيضة،لقاء تقييما يوم امس في مدينة الغيضة بحضور بشرى علي غانم المشرف الفني العام للمشروع.
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وفي اللقاء تم مناقشة ماتم إنجازه خلال الفترة السابقة من قبل المشاركات والتي يصل عددهن إلى 93مشاركة بينهم 3مشرفات و ماهي ابرز الصعوبات التي يواجهها البعض و تقديم لهم كافة التسهيلات في سبيل انجاح المشروع و استمراره
وحث امين حسن المشاركات على تقديم التوعية بالشكل الصحيح الذي يعود بالفائدة والنفع على الأمهات وصحتهن وصحة أطفالهن وعلى المجتمع بشكل عام
ووجه المشاركات بالتفاعل مع حملة التحصين ضد شلل الاطفال في جولته الثاني.
وقالت مدربة المشروع بشرى غانم أن البرنامج هدف إلى تغيير السلوكيات السلبية وتحويلها إلى عمل إيجابي وان تقييم النجاح هو في تحول هذه السلوكيات ومدى استجابة المجتمع لها وربطه بالخدمات وتعبئة الشبكات الاجتماعية من خلال التواصل المستمر مع الامهات.
وأشارت بشرى غانم إلى أن النجاح الحقيقي هو في تعزيز سلوكيات وإنقاذ حياة والى اي مدى تحقق الهدف في التوعية لمواجهةاضرار الأوبئة والحميات.
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