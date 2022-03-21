طلب عاجل من بايدن لـ الشركات الأمريكية

محمد بن مسعود - الدمام - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة، لديها معلومات استخباراتية تفيد أن روسيا ستشن هجمات سيبرانية على أميركا.

ودعا الرئيس “بايدن” الشركات الأميركية لحماية نفسها من هجمات سيبرانية روسية، حسبما أفادت العربية في خبر عاجل.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الخارجية الأميركية، أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا تراوح مكانها.

وأوضحت في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي، ونقلته العربية، أن حسابات بوتين بشأن تداعيات العقوبات على بلاده خاطئة.

وأعلنت الخارجية الأميركية، ترحب بأي دولة لديها نفوذ على روسيا لحثها على وقف الحرب في أوكرانيا، فيما لمحت في بيانها، إلى أنها مستعدة لاتخاذ قرارات صعبة للعودة للاتفاق النووي.

يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إنها تدرس إرسال أنظمة دفاعات جوية “مناسبة” للجيش الأوكراني.

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وأعلن “البنتاجون” أنه سجل نشاطا عسكريا للبحرية الروسية قبالة ساحل أوديسا، مؤكدة رصد طائرات روسية تطلق صواريخا على أهداف أوكرانية من المجال الجوي الروسي والبيلاروسي.