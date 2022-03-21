محمد بن مسعود - الدمام - مدير عام الصحة بالمهرة يناقش مع مدير إدارة التثقيف الصحي بوزاة الصحة سير عمل التوعية الإعلامية لحملة التحصين ضد شلل الأطفال

جهينة نيوز – الغيضة – المركز الاعلامي

تكملة الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً

التقى مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة السكان بمحافظة المهرة الدكتور عوض مبارك سعد اليوم، بمكتبه، مدير إدارة التثقيف الصحي بالمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي مشرف الوزارة المركزي الأستاذ سالم سعيد باسلطان لمناقشة سير عمل الحملة الإعلامية والتوعوية والحشد المجتمعي المرافقة لحملة التحصين الوطنية الطارئة ضد مرض شلل الأطفال.

وفي اللقاء أشاد مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عوض مبارك سعد بدور التثقيف والإعلام الصحي للإسهام في إنجاح فعاليات الحملة الوطنية الطارئة للتحصين ضد شلل الأطفال من خلال إيصال الرسالة التوعوية الصحية للمجتمع.

واستمع عوض مبارك إلى شرحاً حول سير عملية التوعية الصحية والمجتمعية الخاصة بالحملة الوطنية لشلل الأطفال من خلال تنفيذ البرنامج التوعوي الشامل الذي يستهدف جميع المواقع التي تتواجد فيها الفئات المستهدفة من الأطفال دون سن العاشرة إضافة إلى الفرق الثابتة والمتحركة وغيرها من الأنشطة التثقيفية والتوعوية المتعلقة بالحملة.

من جانبة أعرب مدير إدارة التثقيف الصحي بالمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي الأستاذ سالم سعيد باسلطان عن شكره وتقديره لقيادة مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة ممثلة بالمدير العام الدكتور عوض بن مبارك سعد على اهتمامه بالعمل التوعوي والتثقيف الصحي وتذليل كافة الصعوبات من أجل إنجاح فعاليات الحملة الوطنية الطارئة للتحصين ضد شلل الأطفال للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين لهذه الحملة في عموم مديريات المحافظة.

حضر اللقاء مدير إدارة دائرة التثقيف والإعلام الصحي بمكتب وزارة الصحة والسكان الأستاذ

أمين حسن أحمد والأستاذة بشرى غانم المشرف العام لبرنامج من أم إلى أم.