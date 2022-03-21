اخبار الخليج – تشمل تطويراً للطرق وإنشاء ملاعب وحديقة.. وزير الأشغال يتفقد المشاريع التطويرية في عاشرة العاصمة

محمد بن مسعود - الدمام - صرح وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف، أن الزيارة الميدانية التفقدية للمشاريع التطويرية والخدمية في محافظة العاصمة، تأتي ضمن حزمة المشروعات الداعمة لأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبموافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وأكد سعادة الوزير أن الوزارة تعمل على تنفيذ عددٍ من المشاريع الخدمية المختلفة، وذلك من أجل الارتقاء بخدمات البنية التحتية، ولتوفير خدمات بلدية وخدمية ذات مستوى عالٍ في المناطق السكنية، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على تطوير العديد من المشاريع الخدمية في محافظة العاصمة.

وذكر أن الوزارة بدأت مؤخراً بأعمال مشروع إعادة تأهيل بعض الطرق بمجمع 644 في منطقة النويدرات، وسيشمل المشروع إعادة تأهيل ورصف عددٍ من الطرق بالمجمع المذكور، مشيراً إلى أن المشروع يهدف لإعادة تأهيل الطرق، وذلك لرفع مستوى كفاءة الطريق وتحسين السلامة المرورية، بما يسهم في خدمة الأهالي ويسهل عليهم حركة التنقل.

وفي سياق متصل؛ قال الوزير خلف إن الوزارة لديها عدد من المشاريع في قطاع البلديات، وقد تم الانتهاء من إعداد التصاميم الأولية لمشروع إنشاء مبنى مركز سند التجاري بمجمع 745 بمنطقة سند، وجاري استكمال اجراءات الموافقات لطرح المشروع في مزايدةٍ عامة.

وأوضح الوزير خلف بأن المشروع سيقام على مساحة 4,311 متر مربع، حيث يتكون من طابق أرضي وميزانين لمعارض للتأجير ومحلات تجارية، إضافة إلى أربع طوابق من مكاتب بمساحة 11,284 متر مربع، إلى جانب حديقة معلقة بمساحة 2,667 متر مربع، وسرداب خاص بمواقف للسيارات بمساحة 2,763 متر مربع.

وأكد خلف بأن المشروع سيساهم في خلق فرص استثمارية جديدة، وذلك لما يمتاز به موقعه المهم والقريب من الشارع التجاري للمنطقة، مشيراً إلى أن المشروع سيكون نقطة جذب للمستثمرين والسكان، وسيوفر الاحتياجات الأساسية بحسب المعايير الحضرية، ووفقاً للتصاميم المستوحاة من البيئة والعمارة الحديثة المعاصرة.

وبشأن حديقة مجمع 743 بمنطقة سند، أوضح خلف بأنه قد تم طرح المشروع في مناقصةٍ عامة، حيث تبلغ مساحة الحديقة 2,233 متر مربع، وتحتوي على ممشى بطول 100 متر ومساحة لألعاب الأطفال، إضافة إلى ملعب متعدد الاستخدام بمساحة 264 متر مربع، ومساحة خاصة للأنشطة الرياضية كـأجهزة اللياقة البدنية وجلسات مظللة ومساحات خضراء متفرقة بمساحة 615 متر مربع ومرافق عامة.

وبخصوص إنشاء الملاعب الرياضية؛ أشار الوزير إلى أنه سيتم إنشاء ملاعب لمجمع 815 بمدينة عيسى، وسيتم تصميمها وتخطيط الأرضيات وتزويدها بأعمدة الإنارة بما يتناسب مع المتطلبات والمعايير المعتمدة لممارسة الرياضة.

كما أضاف الوزير بأنه سيتم إنشاء ملاعب رياضية تتوسط الأحياء السكنية بمنطقة العكر وتحديداً في مجمع 626، وذلك لخدمة أهالي المنطقة ولتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم الترفيهية المناسبة، حيث تكمن أهمية هذه الملاعب الرياضية في إظهار المواهب في المناطق والأحياء السكنية وإبرازها في المجتمع الرياضي.

حضر الزيارة التفقدية، النائب علي اسحاقي، ووكيل الوزارة لشؤون البلديات المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، ووكيل الوزارة لشؤون الاشغال المهندس أحمد الخياط، ورئيس مجلس أمانه العاصمة المهندس صالح طرادة وعضو مجلس أمانة مجلس العاصمة هدى سلطان وعدد من المسؤولين ومهندسي الوزارة.

من جانبه؛ أكد النائب علي اسحاقي على أهمية الزيارات الميدانية المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في توطيد التعاون للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، منوهاً بدور وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في تطوير الخدمات البلدية وتطوير البنية التحتية، مما يسهم في تلبية احتياجات ومتطلبات الاهالي للارتقاء بخدمات البينة التحتية المقدمة لهم.