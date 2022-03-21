30 مليون معتمر على طرق مكة 2030

خدمات لوجستية
ويبلغ طول طريق المدينة المنورة/ مكة المكرمة السريع 397.3 كم، وهو يمر بأكثر من 33 قرية وهجرة وحيًّا، ويبلغ عدد الجسور فيه 231 جسرًا، ويصل عدد التقاطعات العلوية إلى 20 تقاطعًا.
وأولت وزارة النقل والخدمات اللوجستية هذا الطريق اهتمامًا كبيرًا، واستمرت طيلة الفترة الماضية بتنفيذ أعمال الصيانة والسلامة عليه، سعيًا لرفع جودته وخفض معدل حالات الوفيات فيه، وتحسين الخدمات المقدمة لقاصديه.
حواجز خرسانية
ونُفِذت أعمال الصيانة ما يقارب 134.4 كم من أطوال الطريق، وتنفيذ أعمال كشط وإعادة سفلتة بكمية تجاوزت 100 ألف متر مكعبٍ، وتنفيذ أعمال دهانات بطول 235.5 كم، وبكمية بلغت 115 ألف مترٍ مربعٍ، وعمل سياج سلكي عالي الشد بطول 81 ألف مترٍ طوليٍ، إلى جانب تركيب حواجز خرسانية بطول يبلغ 14 ألف مترٍ طولي، وتركيب حواجز معدنية بطول 6163 مترًا طوليًّا، وتحسين وتطوير 10 تقاطعات سطحية وعلوية.
وجرى العمل على صيانة 68 كم من طول الطريق، بتنفيذ أعمال كشط وإعادة سفلتة بكمية تبلغ نحو 30 ألف مترٍ مكعبٍ، وتنفيذ أعمال دهانات بطول 116 كم وبكمية تتجاوز 32 ألف مترٍ مربع.
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