أحمد بن فهد يستقبل العماري

استقبل نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة اللواء حمد العماري، مشيدًا بجهود رجال مكافحة المخدرات في محاربة المروجين والحفاظ على أمن دوت الخليج والمواطن.



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