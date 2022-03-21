تدشين أسبوع البيئة بعسير تحت شعار بيئتنا مسؤوليتنا

مسيرة
وكانت مسيرة حماة البيئة قد انطلقت من أمام مبنى إدارة التعليم بمدينة أبها بمشاركة أكثر من ثلاثمائة طالب ومهتم بالبيئة، إيذاناً ببدء أسبوع البيئة وما يصاحبه من فعاليات، والتي تشمل زراعة وتوزيع آلاف الشتلات، ومبادرات تنظيف للمتنزهات والحدائق والشواطئ في مختلف محافظات ومراكز منطقة عسير.
الاهتمام بالبيئة
وقال مدير عام فرع الوزارة بمنطقة عسير المهندس عبدالله الويمني: إن أسبوع البيئة يأتي امتداداً لما توليه حكومتنا الرشيدة من اهتمام بالبيئة، ومبادرة ولي العهد «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر» إلا دليلاً على ترسيخ هذا المفهوم.
مضيفاً أن وزارة البيئة والمياه والزراعة جعلت الاهتمام بالبيئة من أهم أولوياتها، وخصصت لذلك فعاليات متنوعة، ومبادرات كثيرة، وجهود كبيرة بهدف المحافظة على صحة وسلامة المجتمعات، كما تعمل على ترسيخ مفهوم أهمية المحافظة على البيئة لدى شرائح المجتمع، ونشر الثقافة السليمة، وتعزيز السلوكيات الإيجابية، والحفاظ على التنوع البيئي والغطاء النباتي، وتحسين جودة الحياة.
كما تم على هامش الحفل تكريم الجهات والمراكز البيئية المشاركة، وكذلك الفرق والمنظمات التطوعية، كما تم افتتاح المعرض البيئي المصاحب في مقر الاحتفال.
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