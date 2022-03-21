الدكتوراه للمغامسي

تدشين أسبوع البيئة بعسير تحت شعار بيئتنا مسؤوليتنا دشن وكيل إمارة منطقة عسير محمد بن سلطان بن جريس أمس، فعاليات أسبوع البيئة تحت شعار «بيئتنا مسؤوليتنا»، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة... أبها: مسعود آل معيض أبها: مسعود آل معيض 18 شعبان 1443 هـ 18 شعبان 1443 هـ

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